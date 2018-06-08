РИАМО – 8 июн. Турция может поставлять в Россию яблоки из стран, находящихся в санкционном списке, в связи с этим делегация Россельхознадзора посетила Турцию с рабочим визитом, сообщает Газета.ru.

«Сложившаяся ситуация свидетельствует о возможных поставках из Турции продукции из стран, в отношении которых действуют временные ограничения, установленные президентом и правительством России», – сказали в ведомстве.

В связи с этим делегация Россельхознадзора посетила Турцию с рабочим визитом, отмечается в материале.

В российском ведомстве пояснили, что после проведенной инспекции Турция резко сократила импорт яблок на территорию России.

США и ряд других стран ввели санкции в отношении России в 2014 году. В том же году президент России Владимир Путин издал указ о запрете ввоза некоторых видов продукции на основании закона о специальных экономических мерах, который позволяет реагировать на недружественные действия иностранных государств.