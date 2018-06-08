РИАМО - 8 июн. Подмосковный фестиваль исторической реконструкции «Душоновские маневры» перенесли с июля на август из-за проведения чемпионата мира по футболу-2018, сообщается на сайте администрации Щелковского района Подмосковья.

«Фестиваль исторической реконструкции «Душоновские маневры» состоится в августе, а не в июле, как это было ранее. Перенос связан с введением усиленного режима безопасности на время проведения чемпионата мира по футбол», – сообщил заместитель главы администрации района Юрий Радионов.

Количество всех массовых мероприятий до окончания мундиаля будет сведено к минимуму, подчеркнул он.

«С 14 июня по 15 июля в районе мы проведем только одно культурно-массовое мероприятие – выпускной бал, который уже традиционно пройдет в УСК «Подмосковье», – отметил Радионов.

Фестиваль исторической реконструкции «Душоновские маневры» является одним из старейших в Европе. Масштабное событие, традиционно проходящее на поле близ села Душоново, уникально не только своим масштабом, но и разнообразием исторических эпох, которые воссоздают его участники.

Кроме показательных выступлений клубов исторической реконструкции, гостей привлекают различные мастер-классы, познавательные презентации и исторические ярмарки. Фестиваль регулярно становится лауреатом российских и международных премий в области событийного туризма. В этом году мероприятие пройдет уже в 20-й раз.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках».