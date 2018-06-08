РИАМО - 8 июн. Водитель поливомоечной машины самостоятельно смог ликвидировать возгорание легкового автомобиля на Варшавском шоссе в столице, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.

Как уточняется в материале, вечером 5 июня спасатели выехали по адресу: Варшавское шоссе, дом 238, где на проезжей части загорелся автомобиль ВАЗ-2108. Площадь пожара составила 5 квадратных метров.

«До прибытия пожарно-спасательного подразделения загорание было ликвидировано поливомоечной машиной, которую провозили на автоплатформе в это время рядом с местом ЧП. Водители быстро сориентировались и приступили к тушению автомобиля. Во время происшествия никто не пострадал», – говорится в сообщении.

По факту возгорания проводится проверка.