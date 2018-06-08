РИАМО – 8 июн. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении сотовых операторов, которые установили для частных банков более высокий тариф за СМС, чем для госбанков, речь идет об СМС для клиентов, сообщает РИА Новости.

«Сотовые операторы установили для негосударственных банков более высокий СМС-тариф, чем для госбанков. Мы возбудили дело против всех операторов», — сказал заместитель главы ФАС Андрей Кашеваров.

Он пояснил, что речь идет о СМС-сообщениях клиентам о проведенных операциях по банковским картам, причем все сотовые операторы сделали это почти одномоментно.

По его словам, сотовые операторы таким образом нарушили принцип сетевой нейтральности. В частности, более низкие тарифы получили Сбербанк и ВТБ.

«По сути дела, тут есть признаки дискриминации», — добавил Кашеваров.

Он отметил, что антимонопольное ведомство изучает этот вопрос вместе с Банком России.

В конце декабря 2017 года ФАС получила жалобу от Национального совета финансового рынка (НСФР) в связи с увеличением цен за СМС для клиентов. Позднее, в феврале по итогам заседания Межрегионального банковского совета при Совете Федерации было принято решение поручить ФАС провести расследование по факту резкого повышения операторами связи стоимости СМС-рассылки для банков.

Изначально предполагалось, что расследование в отношении четырех операторов связи (МТС, «Вымпелкома», «Мегафона» и Tele2) должно быть закончено 20 марта, однако оно было продлено на неопределенный срок.