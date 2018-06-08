РИАМО - 8 июн. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендует пользоваться общественным транспортом 13-14 июня в связи с временными перекрытиями движения в Москве из-за чемпионата мира по футболу - 2018, сообщил журналистам в пятницу начальник ситуационного центра ЦОДД Александр Евсин.

«Тринадцатого и 14 июня в связи с перемещением клиентских групп FIFA, автобусов болельщиков в городе будут наблюдаться кратковременные перекрытия. В связи с этим ожидается сложная дорожная ситуация. Убедительно просим горожан в эти дни пользоваться городским транспортом и отказаться от автомобилей», - сказал Евсин.

Он добавил, что такое решение водителей в столице позволит сделать поездку более прогнозируемой. Городской транспорт полностью готов к увеличению пассажиропотока.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках».