РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июн. Во время реконструкции Варшавского шоссе для съемок фильма «Ильинский рубеж» о подольских курсантах в грунте нашли останки красноармейца и немецкого солдата, говорится в сообщении пресс-службы администрации Подольска.

«В четверг, 7 июня, при подготовке к съемкам фильма «Ильинский рубеж» во время реконструкции Варшавского шоссе были найдены останки бойца-красноармейца и немецкого солдата. Из развороченного тракторами грунта вытащили советскую и немецкую каски, советские противогаз, масленку и пенал для оружия», - говорится в сообщении.

Место находки — открытая позиция противотанковой 45-миллиметровой пушки Шаповалова из 4-й батареи лейтенанта Алешкина, служившего в Подольском артиллерийском училище. Боец-красноармеец был в полном вооружении, с «трехлинейкой» (винтовка Мосина). Ожесточенный бой в данном месте с танковой колонной был 16 октября 1941 года.

Подъемом останков будет заниматься поисковый отряд «Беспокойные сердца». Отряд ведет поисковую работу с целью увековечения памяти воинов РККА, погибших при защите Отечества на территории Калужской и Смоленской областей.

«Народный кинопроект «Ильинский рубеж» — это еще и кропотливая исследовательская работа. Находка в месте создания съемочной площадки к фильму в очередной раз стала подтверждением того, какими трагичными были события октября 1941 года для совсем еще юных курсантов Подольских училищ, какой ценой удалось отстоять столицу нашей Родины», - сказала заместитель главы администрации горокруга Подольск по вопросам социальных коммуникаций и информационной политике Ирина Бабакова.

Начало съемок киноленты «Ильинский рубеж» запланировано на август 2018 года. Фильм посвящен подвигу курсантов артиллерийского и пехотного училищ Подольска в сражениях в октябре 1941 года под Москвой. Режиссером киноленты выступил Вадим Шмелев, а главные роли сыграют Сергей Безруков и Алексей Гуськов.

Идея фильма о подвиге курсантов принадлежит ветеранам Подольских артиллерийского и пехотного училищ, при жизни которых этот проект так и не удалось воплотить в жизнь. В работу проекта включился благотворительный фонд имени Подольских курсантов, волонтерский отряд «Ильинский патруль» и многие другие.