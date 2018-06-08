РИАМО - 8 июн. Арендная плата за землю, находящуюся в собственности Московской области, не повышается уже четвертый год – с 2015 года, министерство имущественных отношений Московской области предлагает в 2019 году сохранить на прежнем уровне базовый размер арендной платы, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

Законопроект «Об установлении базового размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Московской области или государственная собственность на которые не разграничена на территории Московской области, на 2019 год», подготовленный Минмособлимуществом, рассмотрели на заседании правительства области.

«Правительством области принято решение не увеличивать в 2019 году арендную плату за земельные участки, находящиеся в собственности Московской области или государственная собственность на которые не разграничена, а оставить ее на уровне 2018 года. Уже четвертый год подряд в Московской области арендные ставки на землю остаются неизменными. В этом году решение в пользу арендаторов принято, несмотря на то, что прогноз роста инфляции на 2017-2019 годы, по мнению министерства экономического развития РФ, в 2019 году составит 4%», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков.

По его словам, данное решение направлено на повышение инвестиционной активности в Московской области и уменьшение финансовой нагрузки на арендаторов земель.

Как пояснил министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев, например, аренда земельного участка 2,8 гектара в Красногорске вблизи МКАД, предназначенного для размещения офисного центра, при базовой арендной ставке 69,94 рубля за квадратный метр составляет 5,8 миллиона рублей в год и сохраняется для арендатора с 2015 года. Если бы правительство не сохранило базовые ставки на прежнем уровне, то, в соответствии с рыночной ситуацией, ежегодная арендная плата за такой земельный участок в 2019 году составила бы 11 миллионов рублей.

По его словам, тем самым правительство Московской области создает благоприятные условия для развития и сохранения бизнеса в регионе, повышает инвестиционную привлекательность Подмосковья.