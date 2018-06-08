РИАМО - 8 июн. Московский аэропорт «Домодедово» получил разрешение Росавиации на открытие нового сегмента терминала, в ближайшее время новая галерея международных рейсов примет первых пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«Московский аэропорт «Домодедово» получил разрешение Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) на ввод в эксплуатацию первой очереди T2 – нового сегмента пассажирского терминала аэропорта. К ЧМ-2018 будет открыта новая галерея международных рейсов, которая расположена в сегменте Т2. Ее площадь превышает 157 тысяч квадратных метров, проектная пропускная способность – более 5 миллионов пассажиров в год», - говорится в сообщении

Как пояснил директор аэропорта «Домодедово» Игорь Борисов, это официальное подтверждение от отраслевого регулятора, что новые терминальные мощности аэропорта готовы к обслуживанию пассажиров.

«В ближайшее время в новой галерее мы примем первый рейс», - сказал он.

Аэропорт с 2013 года вложил 42,8 миллиарда рублей собственных средств в развитие аэровокзального комплекса. Ввод Т2 сделает «Домодедово» одним из крупнейших единых терминалов в Европе, выполненных в концепции Under one roof (единый терминал под одной крышей). Такой подход предполагает создание единого терминала для наиболее эффективного использования трансферного потенциала аэропорта.

Полностью Т2, включая сооружение притерминальной развязки, будет введен в эксплуатацию после завершения строительства аэродромной инфраструктуры: новой взлетно-посадочной полосы и перронов. Эти проекты финансируются за счет средств федерального бюджета. Общая площадь единого пассажирского терминала «Домодедова» увеличится до 500 тысяч квадратных метров.