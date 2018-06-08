РИАМО – 8 июн. Свыше миллиона жителей Москвы посмотрели программу «Прямая линия с Владимиром Путиным», которая состоялась 7 июня, передает в пятницу Федеральное агентство новостей.

«По данным исследовательской компании Mediascope, «Прямая линия с Владимиром Путиным» транслировалась в эфире шести телеканалов, общая аудитория которых составила 1,18 миллиона жителей столицы», – говорится в материале.

В эфире телеканала «Россия-1» программу посмотрели 603 тысячи москвичей. На Первом канале за телепередачей следили 460 тысяч жителей Москвы. В эфире телеканала «России-24» прямую линию посмотрели 63 тысячи горожан.

На телеканале «360» передачу посмотрели 23 тысячи жителей столицы, на канале «Москва 24» за эфиром следили порядка 14 тысяч человек. На телеканале «МИР» прямую линию с президентом посмотрели 16 тысяч москвичей.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» – ежегодная специальная программа. В этом году она продлилась 4 часа 23 минуты. Глава государства ответил на вопросы об экономике, здравоохранении, получении гражданства, отношениях с Украиной, чемпионате мира по футболу и на многие другие.