РИАМО - 8 июн. В Москве в пятницу в результате сильного дождя выпало до 17% от месячной нормы осадков, в разных округах города количество осадков варьировалось от 2 до 17 миллиметров, сообщается на сайте «Метеоновости».

Дождь в Москве продолжался пять часов. Его интенсивность в разных районах города отличалась почти в восемь раз.

«В Северном, Северо-Восточном и Восточном округах Москвы количество осадков достигло 17 миллиметров (до 17% месячной нормы). Тогда как в Южном округе отмечено всего от 2 до 4 миллиметров», — говорится в сообщении.

В остальных округах города количество осадков составило 4-7 миллиметров. В центре дождь начался около 12 часов дня и к 17 часам в районе Трех вокзалов его выпало больше всего в округе - 11 миллиметров.

Как отмечается в сообщении, количество дождя более 10 миллиметров за 12 часов создает неблагоприятный режим работы для городских систем водоотведения поверхностного стока.