РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июн. Проект автономной оранжереи на возобновляемых источниках энергии учащихся школы №29 подмосковного Подольска получил президентский грант на развитие почти в 3 миллиона рублей, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник школы.

«Проект автономной оранжереи на возобновляемых источниках энергии «Умная оранжерея» АНО «Детско-молодежный клуб экологического развития туризма «Экологика»» школы №29 стал победителем конкурса Фонда президентских грантов Центра компетенций в области биотехнологии и возобновляемой энергетики. Размер гранта составил 2 984 960 рублей, стоимость проекта - 4 584 960 рублей», - сказал сотрудник.

Энергоэффективную оранжерею с возобновляемыми источниками энергии возвели на территории школы. Научно-образовательный комплекс со временем должен стать полностью автономным. Теплом и светом оранжерею обеспечат возобновляемые источники энергии: тепловой насос Кельвина, солнечный аккумулятор, солнечная электростанция, ветровая электростанция, биотехнологический реактор по производству биогаза, удобрений и очистке воды.

Школьники на примере теплицы полного цикла, в которой практически нет отходов, изучают взаимосвязь процессов в природе, делают проекты, наблюдают за всем в режиме онлайн. Ученики на практике знакомятся с альтернативными источниками электроэнергии, которые со временем позволят умной оранжерее функционировать автономно и не бояться отключения электричества.

В школьном биоэнергетическом комплексе на возобновляемой энергетике будут круглый год выращивать зелень, экзотические растения, деревья, грибы. Там будут содержать перепелок и кроликов, рыб и земноводных. Теплицу разделили на три климатические зоны по влажности: субтропики, тропики, средняя полоса России. Контроль за всей биосистемой будет автоматическим с возможностью удаленного управления.

В оранжерее интегрируют разные технологии: агропромышленный комплекс, технологический полигон и экспериментальную площадку. Дети узнают, что такое аэропоника, гидропоника, робоферма, интернет вещей и многое другое.

На базе комплекса смогут выполнять свои проекты ученики школ Подольска и Московской области, в нем будут проходить мастер-классы и экскурсии.