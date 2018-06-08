РИАМО - 8 июн. В 2018 году в подмосковной Власихе планируют привести в порядок свыше 30 тысяч объектов в рамках губернаторской программы «Мой подъезд», будут проведены замена или устройство покрытий полов первого этажа, окраска лестничных маршей и другие работы, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Во Власихе продолжается реализация губернаторской программы «Мой подъезд».

«В 2018 году региональные власти планируют привести в порядок более 30 тысяч объектов. Кроме того, в этом году был значительно увеличен комплекс проводимых работ. Ремонт входной группы теперь включает в себя ремонт козырька и окраску, штукатурку фасадов и откосов с окраской, ступеней с устройством пандусов, установку энергосберегающих светильников, замену входных дверей на металлические, монтаж камер видеонаблюдения с возможностью подключения к системе «Безопасный регион», — говорится в сообщении.

В ходе ремонта внутри подъездов будут проведены замена или устройство покрытий полов первого этажа, окраска лестничных маршей, восстановление металлических ограждений и лестничных перил, ремонт с окраской дверей в местах общего пользования, замена почтовых ящиков, осветительных приборов и монтаж проводов в короба, установка оконных блоков, клапанов мусоропроводов.

При этом работы в подъездах, цветовая гамма и применяемые материалы согласовываются с жителями. Также приемка жилых объектов проводится с участием председателей советов многоквартирных домов.

«В городском округе Власиха в 2018 году отремонтируют 52 объекта – на многих сегодня уже ведутся работы. Их осуществляет управляющая компания МУП РКЦ «Власиха». Адресный список согласован с администрацией городского округа, председателями советов многоквартирных домов, Госжилинспекцией. Эти подъезды отобраны по результатам мониторинга, как наиболее нуждающиеся в ремонте», — добавляется в сообщении.

По словам главного инженера управляющей компании МУП «РКЦ «Власиха» Олега Бойко, на данный момент в стадии завершения работы по Цветному бульвару в домах №10, 12, 13. На данный момент завершены работы в первом и втором подъездах дома 34 по улице Лесная, подписаны акты приема. К третьему и четвертому подъезду коммунальщики планируют приступить в июле.

Программа «Мой подъезд» начала реализовываться в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева. Основная ее цель – сделать в кратчайшие сроки каждый подъезд Подмосковья красивым, удобным и комфортным для проживания.