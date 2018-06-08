РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 8 июн. Муниципальное предприятие «Инжтехсервис» в подмосковном Жуковском завершило работы по установке дренажной системы в районе Глушицы, сообщается на сайте администрации городского округа.

Под землей между водоемами проложили две бетонные трубы диаметром 700 миллиметров и общей длиной 24 метра. Таким образом удалось решить проблему сезонного подтопления дачных участков СНТ «Глушица», «Фобос» и «Возрождение».

«Для установки дренажа пришлось снять дорожное покрытие, но мы его восстановим. Залегание труб такое, что нужно время для усадки грунта. По мере возможности подсыпаем щебенкой, а через месяц-два, когда убедимся в прочности грунта, приступим к асфальтировке», – сказал глава муниципалитета Андрей Войтюк.

В этом районе располагаются два карьера и само озеро Глушица, рядом протекает Москва-река. Специалисты начали работы в марте.