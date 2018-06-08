РИАМО - 8 июн. Сотрудники уголовного розыска УВД по ТиНАО разыскали пропавшего 17-летнего подростка и вернули его домой, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Ранее в полицию поступило сообщение от 35-летней местной жительницы о том, что ее 17-летний сын ушел из дома и его местонахождение неизвестно. По словам женщины, юноша должен был поехать к родственникам в один из регионов РФ, но по адресу не прибыл.

«Сотрудники полиции незамедлительно разослали ориентировки по пропавшему подростку на территории Москвы и Подмосковья. Были проверены все места возможного местонахождения молодого человека, опрошены его родственники и знакомые. Пропавший подросток был обнаружен на территории Москвы в квартире одного из своих друзей», – говорится в сообщении.

В сопровождении полицейских его доставили домой и после профилактической беседы передали матери.