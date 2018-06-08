РИАМО - 8 июн. Один человек скончался и еще один пострадал после опрокидывания автомобиля в пятницу на дороге в городском округе Шатура, сообщается в аккаунте в Twitter министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 18:25 в городском округе Шатура на 155 километре автодороги Москва - Егорьевск - Тума – Касимов произошло опрокидывание транспортного средства. В результате аварии один человек погиб и один ранен», - сообщается в аккаунте.

Министерство призвало соблюдать скоростной режим и быть внимательнее на дорогах.

Подмосковье занимает четвертое место по смертности от ДТП в Центральном федеральном округе.