РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 8 июн. В подмосковном Жуковском завершили работы по ремонту ям, которые начались в середине апреля, дорожники заделали около 180 ям, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Сотрудники «Центра дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения» заделали 178 ям на муниципальных дорогах. Работы прошли на улицах Келдыша, Грищенко, Баженова, Гудкова, Московская, Серова, Ломоносова и других. Сейчас коммунальщики проводят ремонт асфальтового покрытия на внутриквартальных дорогах», – говорится в сообщении.

Сотрудники городского ДРСУ, отвечающие за дороги регионального значения, также заделали ямы на дорогах. Дыры залатали на улицах Амет-хан Султана, Туполева, Гагарина, Фрунзе, Чкалова, Мясищева и других.