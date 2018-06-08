РИАМО - 8 июн. Для победителей конкура дизайн-проектов домов культуры Подмосковья предусмотрены гранты, грант за первое место составит 1,7 миллиона рублей, за второе - более 500 тысяч рублей, а за третье - почти 350 тысяч рублей, сообщила в пятницу журналистам министр культуры Московской области Оксана Косарева.

В Московской области стартовал конкурс среди архитекторов на разработку лучших дизайн-проектов трех домов культуры – в Электростали, в Пушкинском районе и в городском округе Орехово-Зуево. Победителей объявят 27 августа.

«За первое место победитель конкурса получит грант в размере 1,7 миллиона рублей, за второе место – 510 тысяч рублей и за третье место – 340 тысяч рублей», - сказала Косарева.

Она отметила, что для конкурса была разработана нормативно-правовая база, и 1 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление «О грантах губернатора Московской области победителям Всероссийского открытого конкурса на разработку дизайн-проектов пространств культурно-досуговых учреждений муниципальных образований Московской области в 2018 году».

«Объем средств по капитальному ремонту домов культуры будет выделен такой, который будет определен в проектной документации. В них будет сделан не только ремонт, но и благоустройство прилегающей территории, замена оборудования – светового и звукового, полностью оборудуется зал. Еще во всех домах культуры мы рекомендуем предусматривать оборудование для кинопоказа. Объем средств на сегодняшний день рассчитан на 1 квадратный метр - 31 тысяча рублей», - добавила Косарева.