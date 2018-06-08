РИАМО – 8 июн. Мосгоризбирком установил количество подлежащих проверке подписей избирателей, собранных в поддержку кандидата на должность мэра Москвы, оно составит 20% от общего числа подписей, передает РИА Новости.

Соответствующее решение Мосгоризбирком принял на заседании комиссии в пятницу.

«Предлагается определить, что проверке подлежит часть представленных подписей избирателей, собранных в поддержку кандидата на должность мэра Москвы, в количестве 20% от общего количества поданных подписей», — сказал член МГИК Владимир Попов на заседании.

Самовыдвиженцу в мэры Москвы для регистрации кандидатом необходимо будет набрать 36081 подпись избирателей. Максимальное количество подписей избирателей при этом составляет 39689 подписей. Таким образом, в абсолютном выражении количество подлежащих проверке подписей составит 7217.

Выборы мэра Москвы назначены на 9 сентября 2018 года. Об участии в выборах уже заявили действующий мэр города Сергей Собянин, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, председатель московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин, лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин, космонавт Сергей Ревин, глава Красносельского округа столицы Илья Яшин, журналист Антон Красовский и предприниматель Герман Стерлигов.