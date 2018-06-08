РИАМО - 8 июн. Реконструкцию поликлиники начали в подмосковном Одинцове, в ходе работ обновят существующее четырехэтажное здание и пристроят к нему шестиэтажный корпус, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале реконструкции здания поликлиники №1 Одинцовской центральной районной больницы по адресу: Одинцово, улица Маршала Бирюзова, 3. Плановое завершение работ – третий квартал 2019 года», - отмечается в сообщении.

Проектом предусмотрена реконструкция четырехэтажного здания поликлиники и пристройка шестиэтажного корпуса. Площадь здания после реконструкции составит 11,7 тысячи квадратных метров. В ходе реконструкции будет выполнена внутренняя перепланировка помещений, проведена замена существующих устаревших пассажирских лифтов, демонтаж существующей входной группы с устройством новой.

В пристроенной части разместятся травматологический пункт, отделение лучевой диагностики, терапевтическое отделение, отделение функциональной диагностики, группа помещений эндоскопии, хирургическое отделение, отделение консультативно-амбулаторного приема узких специалистов. В здания обеспечат беспрепятственный доступ людей с ограниченными физическими возможностями.

Пропускная способность медицинского центра составит 1,5 тысячи человек в смену.

«Надзор за строительством данного объекта ведет отдел №1 Главгосстройнадзора, составлена программа плановых проверок», – отметил руководитель ведомства Артур Гарибян.