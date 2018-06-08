РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 8 июн. В подмосковном Дзержинском с начала 2018 года отремонтировали 34 подъезда, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В 2017 году в Дзержинском в порядок привели 150 подъездов. В первую половину 2018 года отремонтировали 34 подъезда, и еще 12 – находятся в работе», – говорится в сообщении.

Губернаторская программа «Мой подъезд» включает в себя ремонт входной группы, восстановление плиточного покрытия, покраску стен и потолков, замену осветительных приборов на светодиодные. Перед началом работ сотрудники управляющей компании совместно с председателями советов многоквартирных домов согласовывают детали, к примеру, цвет стен в подъезде.

С начала текущего года в Подмосковье отремонтировали 5 тысяч подъездов в многоквартирных домах (МКД). Виды работ, которые будут выполняться в конкретном подъезде, в обязательном порядке должны согласовываться с жителями.

Лидерами по реализации программы «Мой подъезд» являются городские округа Луховицы, Павловский Посад, Красногорск, Люберцы, Балашиха, Королев, Мытищи, Кашира, Реутов, Лыткарино. В этих муниципальных образованиях по итогам первых 5 месяцев 2018 года работы ведутся с опережением графика.