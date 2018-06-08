РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июн. Климовскую центральную городскую больницу на Гривно в Подольске оборудуют пандусом, работы планируют завершить к 14 июня, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск»» в соцсети «ВКонтакте».

«На входе в Климовскую центральную городскую больницу, расположенную на Больничном проезде, ведутся работы по обустройству пандуса для маломобильных групп граждан», - говорится в сообщении.

При благоприятных погодных условиях работы завершат до 14 июня.