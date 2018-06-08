РИАМО – 8 июн. Глава правительства России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью кинорежиссера и сценариста Киры Муратовой, чьи фильмы он назвал пронзительными и жесткими, сообщает Газета.ru.

Сценарист и кинорежиссер Кира Муратова скончалась на Украине на 84-м году жизни 6 июня. Как отметил Медведев в своей телеграмме, опубликованной на сайте правительства, она была уникальным мастером киноискусства.

«Эта особость проявилась уже в самых первых ее кинолентах и стала причиной того, что фильмы Киры Георгиевны долго не пускали к зрителю. Пронзительные, жесткие, саркастичные картины – это исследования человеческой природы», – добавил премьер-министр.

По его словам, фильмы Муратовой «заставляют зрителей чувствовать и думать, терять надежду и обретать ее вновь».

Медведев также выразил уверенность, что картины режиссера будут еще долгие годы смотреть и пересматривать.

Кира Муратова родилась в Румынии в 1934 году. В 1959 году окончила режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой). В 1961 году стала режиссером на Одесской киностудии, затем работала на «Ленфильме».

На ее счету два десятка фильмов. Среди них — «Короткие встречи», «Долгие проводы», «Астенический синдром», «Три истории», «Мелодия для шарманки» и другие. Ее фильм «Астенический синдром» в 1990 году получил Гран-при Берлинского кинофестиваля, а фильм «Настройщик» был показан в рамках Венецианского кинофестиваля. Ее последней работой стала лента «Вечное возвращение», вышедшая на экраны в 2012 году.