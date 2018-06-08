РИАМО - 8 июн. Каждый день десятки пожилых людей совершают экскурсии по Москве на комфортабельном транспорте, участниками социального проекта «Добрый автобус» стали уже более 10 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Свыше 10 тысяч человек стали участниками социального проекта «Добрый автобус». Каждый день десятки пожилых людей совершают экскурсии по Москве на комфортабельном автобусе. Они посещают музеи, галереи, памятники истории и архитектуры. Восьмого июня юбилейный, 10-тысячный пассажир автобуса получил сертификат на еще одну поездку», – говорится в сообщении.

Москвичи отмечают высокий уровень организации поездок на «Добром автобусе», а также надежность и комфортабельность данного вида транспорта. Участники социального проекта уже побывали в музее «Московский транспорт», Государственном музее обороны Москвы, Музее космонавтики, картинных галереях Ильи Глазунова и Александра Шилова, а также в Провиантских складах.

«Автобус оборудован бортовой кухней, системами климат-контроля и видеонаблюдения. С начала работы он выполнил уже более 230 рейсов», – сказал директор по коммерческой деятельности ГУП «Мосгортранс» Евгений Жигунов.

«Добрый автобус» курсирует по улицам столицы с 1 октября 2017 года. Социальный проект направлен на повышение мобильности пенсионеров, вовлечение их в активную социальную и культурную жизнь города.