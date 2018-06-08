РИАМО - 8 июн. Загруженность дорог Москвы вечером в пятницу составила восемь баллов из десяти возможных, движение на ряде магистралей идет с минимальной скоростью, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

В данный момент с трудом движется транспорт на МКАД, Третьем транспортном кольце и Садовом кольце. На некоторых участках данных автотрасс скорость движения потока упала до 5-10 километров в час.

Также осложнено движение в центре города, в частности – на Большой Лубянке, Воздвиженке, Новом Арбате, Солянке, Житной, Крымском Валу. Традиционно в пробках встали Москворецкая, Пречистенская, Котельническая и Серебряническая набережные.

По прогнозу сервиса, загруженность столичных магистралей упадет до семи баллов к 19:00.