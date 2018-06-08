РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 июн. В Ледовом дворце «Арена Балашиха» и в доме культуры «Рассвет» в деревне Соболиха 15 июня в честь праздника Ураза-байрам пройдет молитва, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Молитва в честь праздника Ураза-байрам будет проводиться в Ледовом дворце «Арена Балашиха» 15 июня в 7:00. Сбор участников в 5:30. С 5:00 до 11:00 празднование Ураза-байрам также пройдет в ДК «Рассвет» в деревне Соболиха», - говорится в сообщении.

Ураза-байрам – исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан. Традиция празднования дня разговения ведет свое начало со времен пророка Мухаммеда с 624 года. В день праздника мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву, готовят традиционные блюда, а после молитвы накрывают праздничные столы, приглашают в гости соседей, родственников и друзей.