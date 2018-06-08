РИАМО – 8 июн. Корабль «Союз МС-09», на борту которого находятся участники новой экспедиции, пристыковался к Международной космической станции (МКС), передает Газета.ru.

«Пилотируемый корабль «Союз МС-09» успешно пристыковался к Международной космической станции», – говорится в сообщении.

В ближайшее время ожидается открытие переходных люков, уточняется в материале.

Ракета «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз МС-09» с экипажем из трех человек стартовала с космодрома Байконур на Международную космическую станцию 6 июня. Это уже 56-я экспедиция на МКС. В этот раз в космос отправились российский космонавт Сергей Прокопьев, для которого этот полет станет первым, а также немец Александр Герст и американка Серина Ауньен-Чэнселлор.