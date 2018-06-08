РИАМО - 8 июн. Прокуратура подмосковного города Долгопрудного направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в размещении в интернете экстремистского материала, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

«Прокуратура города Долгопрудного утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)», – говорится в сообщении.

По версии следствия, мужчина разместил на своей интернет-странице в одной из социальных сетей аудиозапись экстремистского характера.

Уголовное дело направлено в городской суд Долгопрудного для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.