РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 8 июн. В подмосковном Дзержинском в пятницу у школы №1 торжественно заложили камень для будущего монумента коммунарам, сообщил глава муниципалитета Виталий Панаморенко на своей странице в Instagram.

«Восьмого июня у школы №1 (в Дзержинском - ред.) состоялось знаменательное событие в жизни нашего города – закладка камня с последующей установкой монумента коммунарам. В мероприятии приняли участие представители администрации города, совета депутатов, городских общественных, молодежных организаций и все неравнодушные жители, потомки коммунаров», – написал Панаморенко.

Он добавил, что идея установки монумента уже рассматривалась несколько лет назад. Путем голосования жители Дзержинского выбрали проект памятника, но воплотить задумку в жизнь тогда не удалось. На сегодняшний день этот вопрос сдвинулся с мертвой точки. Сейчас ведется работа с архитектором, обсуждается дальнейшее благоустройство территории, прилегающей к памятнику.