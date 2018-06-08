РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 июн. В подмосковном Королеве составили рейтинг тренеров спортивных школ, первое место заняла тренер отделения хоккея на траве спортивной школы олимпийского резерва «Королев» Зинаида Чуйкина, сообщается в аккаунте СШОР «Королев» в Instagram.

Всего в рейтинг попали 66 наставников из городских спортивных школ.

«Тренер отделения хоккея на траве СШОР «Королев», заслуженный тренер России Зинаида Чуйкина, заняла 1 место в рейтинге. Поздравляем Зинаиду Владимировну с достойным результатом», - говорится в сообщении.

Зинаида Чуйкина много лет работала главным тренером национальной сборной и молодежных сборных команд России разных возрастов, имеет множество наград за вклад в развитие спорта, под ее руководством команды спортивной школы «Королев» многократно становились призерами различных соревнований.