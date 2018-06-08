РИАМО - 8 июн. Пятый этап соревнований «Бриллиантовая лига» завершился в Осло, атлет из Подмосковья Данил Лысенко, выступающий под нейтральным флагом, занял на турнире второе место, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Данил Лысенко – один из сильнейших легкоатлетов Подмосковья. Серебро «Бриллиантовой лиги» - отличный результат. У Данила огромный потенциал, спортсмен на каждых соревнованиях демонстрирует потрясающую подготовку. Впереди Лысенко ждут «Золотая лига» в Австралии и WorldChallenge в Мадриде», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Россиянин преодолел планку на высоте 2,33 метра. Этот результат стал вторым после выступления катарского прыгуна Мутаза Эсса Баршима (2,36 метра). Третье место занял багамский легкоатлет Дональд Томас (2,25 метра).

Бриллиантовая лига IAAF - ежегодная серия коммерческих соревнований по легкой атлетике, пришедшая на смену Золотой лиге. Эти лиги организованы Международной ассоциацией легкоатлетических федераций.