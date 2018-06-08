РИАМО - 8 июн. Бесплатный интернет заработал в тестовом режиме на автовокзалах и автостанциях городских округов Кашира, Клин, Электрогорск, Коломенского горокруга и Серпуховского района Подмосковья, скоро к ним присоединится и автовокзал Балашихи, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Выбранные автовокзалы и автостанции вошли в перечень объектов инфраструктуры, задействованной при перевозке болельщиков чемпионата мира по футболу», – говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться Wi-Fi, необходимо пройти СМС-авторизацию, после чего можно будет войти в интернет. Доступ к сети для пассажиров бесплатный и не требует просмотра рекламы.

«Нам важно, чтобы пассажирам было максимально комфортно во время ожидания транспорта, именно поэтому «Мострансавто» запустило проект по установке сети Wi-Fi. Решение о перспективе внедрения беспроводного интернета на других объектах транспортной инфраструктуры предприятия будут сделаны после завершения тестирования оборудования», – сказал генеральный директор «Мострансавто» Владислав Мурашов.

Для информирования пассажиров о новой услуге на автовокзалах и автостанциях предприятия в местах для ожидания будут размещены яркие желтые стикеры со значком Wi-Fi.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках».