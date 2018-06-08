РИАМО - 8 июн. В Щелковском суде за 5 месяцев 2018 года оставлены в силе 19 постановлений, составленных инспекторами Щелковского территориального отдела Госадмтехнадзора по факту выявленных нарушений, сообщила РИАМО в пятницу руководитель надзорного органа Татьяна Витушева.

По ее словам, чаще всего управляющими компаниями оспариваются постановления, несущие в себе меры административного воздействия.

«В числе оспаривающих оказалась и компания, обслуживающая объекты железнодорожной инфраструктуры, ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания». По итогам судебных заседаний действия инспекторов признаны профессиональными и осуществленными в рамках действующего законодательства», – уточнила Витушева.