РИАМО - 8 июн. Специалисты зафиксировали устранение нарушений при размещении летних кафе в центре Москвы, объекты, размещенные с нарушениями, демонтированы, говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.

«За последние две недели на территории Центрального округа устранено четыре нарушения, связанных с размещением летних веранд. Летнее кафе в Тверском районе у дома №3 по Глинищевскому переулку было установлено вне схемы размещения. Ресторатор самовольно разместил диваны-скамейки на тротуаре», - говорится в сообщении.

Правовые основания для размещения летнего кафе в данном месте у ресторатора отсутствовали - летняя веранда в схеме размещения не значилась, в связи с чем была демонтирована. Обеспечено свободное передвижение пешеходов.

Владелец летнего кафе «Ваниль», что у дома 1/9 на Остоженке, незначительно превысил утвержденные размеры летнего заведения и тем самым допустил правонарушение. Ширина летней веранды не должна превышать разрешенной площади. Но ресторатор оперативно принял меры по устранению нарушения и лишний конструктив демонтировал.

«Устранение нарушений при размещении летних кафе также подтверждено на улице Большая Дмитровка у дома 5/6, строение 3, дополнительные столы и стулья убраны и у дома 5 на улице Фадеева – незаконное летнее кафе демонтировано», - добавляется в материале.

Летние кафе размещаются в столице с 1 апреля по 1 ноября. Основанием к размещению летней веранды является ее включение в схему размещения, превышение размеров летнего кафе недопустимо.

За нарушение требований к размещению сезонных (летних) кафе предусматривается административная ответственность. Штраф для юридических лиц составляет от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

О нарушениях при размещении летних кафе жители Москвы также сообщают на портал «Наш город».