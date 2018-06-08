РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июн. В ночь на пятницу в больницу Подольска вертолетом доставили 31-летнего жителя Ступина с многочисленными ожогами, сообщается в группе «Национальная служба санитарной авиации» в соцсети «ВКонтакте».

«Вертолет санавиации совершил ночной вылет (с 7 на 8 июня – ред.) в Ступино. Мужчину (31 год) с ожогами 50% поверхности тела доставили в больницу Подольска», – говорится в сообщении.

Днем 7 июня в больнице Подольска также госпитализировали 23-летнюю женщину из Дедовска. Она получила ожоги правых верхней и нижней конечностей, живота, спины 1-2 степени, у нее обожжено 30% поверхности тела.