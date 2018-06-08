РИАМО - 8 июн. Всероссийский фестиваль русского гостеприимства «Самоварфест» состоится в парке Победы на Поклонной горе с 11 по 12 июня, к этому событию «Почта России» выпустит специальную открытку ограниченным тиражом, говорится в сообщении пресс-службы почтового оператора.

«Специально для фестиваля «Почта России» выпустит открытку, которую можно будет бесплатно получить и отправить друзьям и знакомым по всей стране», – говорится в сообщении.

Получить уникальные открытки гости фестиваля смогут 12 июня на стойке «Почты России». Их можно будет тут же подписать и опустить в специально установленный почтовый ящик. Открытки будут выпущены в рамках коллекционной серии почты ограниченным тиражом 4 тысячи экземпляров.

«Гости фестиваля, ставшие авторами лучших фотографий в социальных сетях с хэштегами #почтаобъединяет и #САМОВАРФЕСТ, получат приятные сувениры от «Почты России». Победители будут объявлены на официальных страницах почты в социальных сетях 12 июня», – отмечается в сообщении.

Фестиваль «Самоварфест» проводится в Москве второй раз и призван объединить в единое культурное и духовное пространство представителей всех народов России, познакомить посетителей мероприятия с национальными традициями и обычаями народов страны.