РИАМО - 8 июн. В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года в Подмосковье завершен ремонт 34 участков автодорог общей протяженностью порядка 130 километров, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На сегодняшний день в Подмосковье обеспечено хорошее состояние дорог по маршрутам следования команд-участниц и гостей чемпионата мира по футболу. В рамках подготовки к ЧМ в полном объеме завершены запланированные ремонтные работы на 34 участках дорог протяженностью свыше 130 километров», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

На данных участках в полном объеме завершен комплекс ремонтных работ, включающий в себя устройство асфальтобетонного покрытия и обочин, а также нанесение дорожной разметки.

На территории семи муниципалитетов Московской области будут базироваться футбольные команды из девяти стран-участниц чемпионата мира. В городском округе Химки выполнен ремонт четырех участков дорог к базе «УТЦ Новогорск», где будет тренироваться сборная России, к базе «Новогорск - Динамо», которая примет у себя сборную Мексики, а также заменено асфальтобетонное покрытие к стадиону «Арена Химки», где будет тренироваться сборная Перу.

В Раменском районе в полном объеме выполнили ремонтные работы на трех участках дорог к тренировочной базе «Сатурн», на которой будет готовиться к чемпионату мира сборная Португалии, в составе которой играет один из самых именитых футболистов мира – Криштиану Роналду. Кроме того, в городском округе Бронницы находится тренировочная площадка СДЮСШОР имени А. Сыроежкина, где будет тренироваться один из фаворитов предстоящего чемпионата - сборная Аргентины и ее капитан-легендарный игрок Лионель Месси. Здесь к чемпионату мира выполнили ремонт двух участков дорог.

В городском округе Истра отремонтированы пять дорог, в том числе ремонт проведен на дороге к стадиону «Глебовец», где будут тренироваться футболисты из Франции, в городе Дедовск отремонтирован подъезд к стадиону СК «Гучково», на котором будут готовиться спортсмены из Бельгии.

Подготовка дорог Подмосковья к спортивному мероприятию идет не первый год: так, в 2017 году к чемпионату было отремонтировано 37 участков региональных и муниципальных автодорог общей протяженностью 107 километров.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках».