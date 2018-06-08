РИАМО - 8 июн. Уже более 500 административных дел возбудили инспекторы Государственного пожарного надзора в Подмосковье в отношении нарушителей особого противопожарного режима, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону.

В Московской области усилен контроль за соблюдением особого противопожарного режима. Он введен с 1 мая 2018 года постановлением губернатора и подразумевает полный запрет на сжигание сухой травы и мусора, разведение костров.

«На сегодняшний (на 8 июня – ред.) день в отношении нарушителей особого противопожарного режима, в числе которых граждане, должностные и юридические лица, возбуждено более 500 административных дел. В 288 случаях нарушителям вынесено предупреждение, в 208 – выписан штраф на общую сумму 455 тысяч рублей. Несколько дел находятся на рассмотрении», – говорится в сообщении.

Инспекторы Государственного пожарного надзора совместно с представителями МВД и Госадмтехнадзора проводят рейды по пресечению нарушений в Подмосковье в ежедневном режиме. В выходные и праздничные дни количество патрулей увеличивается вдвое.

Устраивать пикники и разводить костры в подмосковных лесах разрешается только в специально обустроенных для этого местах. Категорически запрещено разводить огонь во всех не предусмотренных для этого местах и устраивать пал травы.

При этом пал сухой травы, который приведет к повреждению лесных насаждений, является уголовно наказуемым деянием, за него предусмотрено наказание в виде крупных штрафов, принудительных работ и лишения свободы на срок до 4 лет.