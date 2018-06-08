РИАМО - 8 июн. Некачественно выполненные строительные работы, а также слишком громкий шум выявили сотрудники Мосгосстройнадзора при проверке многоэтажного дома с подземной автостоянкой на Кутузовском проспекте Москвы, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«По результатам проверки жилого дома на Кутузовском проспекте выявлены нарушения качества монолитных работ. Кроме того, подтвердились обращения граждан на высокий уровень шума от строительных работ на площадке. Генеральной подрядной организации были выданы предписания с конкретными сроками устранения, а также возбуждено дело об административном правонарушении», – говорится в сообщении.

К проведению проверки привлекались специалисты Центра экспертиз («ЦЭИИС»), которые провели испытания выполненных бетонных работ, проверили геодезические параметры выполненных конструкций, провели испытания материалов и выполнили работы по строительной акустике.

Утвержденным проектом предусмотрено строительство 11-этажного жилого дома общей площадью 17,96 тысяч квадратных метров, с двухуровневой подземной автостоянкой на 129 машино-мест. Всего в комплексе будет 123 квартиры. Строительство планируется завершить в третьем квартале 2019 года.

Объект возводится по адресу: Кутузовский проспект, владение 12. Застройщиком является ООО «НОВА-ЛАЙТ», генподрядчик – ООО «СВАРГО групп».