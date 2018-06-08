РИАМО - 8 июн. В связи с проведением чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Подмосковье ввели дополнительные ограничения по использованию беспилотников - на территории, где размещаются объекты инфраструктуры мундиаля, запрещено несанкционированное использование беспилотных летательных аппаратов, сообщается на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Граждане, которые планируют запускать беспилотные летательные аппараты во время подготовки и проведения ЧМ-2018, должны будут выполнять правила и процедуры, установленные воздушным законодательством Российской Федерации в сфере использования воздушного пространства», - отмечается в материале.

Федеральными правилами использования воздушного пространства РФ установлен разрешительный порядок использования воздушного пространства, согласно которому необходимо направить в оперативные органы Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (ЕС ОрВД) план полета беспилотника, а также получить разрешение на использование воздушного пространства.

При использовании воздушного пространства для полета беспилотника над населенным пунктом владельцу устройства, в соответствии с федеральными правилами, следует также получить разрешение органа местного самоуправления этого населенного пункта.

Контактная информация, необходимая для направления плана полета воздушного судна, размещена на сайтах: www.ivprf.ru и www.gkovd.ru

Помимо плана полета и разрешения центра ЕС ОрВД, полеты беспилотников требуют дополнительного разрешения регионального межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности во время ЧМ-2018. Порядок получения такого разрешения опубликован в интернете на официальных сайтах Федерального агентства воздушного транспорта и министерства транспорта Российской Федерации.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

В Московской области будут базироваться девять сборных. Помимо национальной команды России, здесь остановятся команды Португалии, Франции, Аргентины, Ирана, Перу, Мексики, Бельгии и Туниса.