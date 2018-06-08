РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 июн. Волонтеры передали детское питание для грудничков в отделение городской больницы в Королеве, питание приобретено благодаря эко-баллам, собранным во время благотворительной акции, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Первая благотворительная акция по сбору макулатуры и пластиковых крышечек прошла в Королеве 2 июня. Всего было собрано вторсырья на более чем 4 тысячи эко-баллов. Акцию организовало НКО «Мой чистый город» при поддержке городской администрации и отдела по работе с молодежью.

«Все собранное вторсырье мы перевели в эко-баллы, которые обменяли на детское питание для грудничков. Мы работаем с детским отделением в Королеве, и сами сотрудники говорят нам, в чем больше всего нуждаются дети, особенно отказники», – сказал волонтер «Моего чистого города» Андрей Беляков.

По словам заведующей отделением, в котором лежат груднички, Марины Маргашевой, такая помощь отделению очень нужна и волонтеры оказывают большую поддержку.

Подобные благотворительные акции будут проходить каждую первую субботу месяца, волонтеры и жители города продолжат помогать малышам, от которых отказались родители.

Найти информацию о том, какие крышечки и какая бумага принимается на переработку можно на сайте мой-чистый-город.рф.