РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июн. В подмосковных Люберцах молодожены смогут принять участие в параде ко Дню семьи, любви и верности, который пройдет 8 июля, в пятницу начался прием заявок, сообщил «РИАМО в Люберцах» руководитель проекта Григорий Негин.

«Сегодня (8 июня - ред.), когда до самого яркого семейного события этого лета остается ровно месяц, мы открываем прием заявок. Восьмого июля состоятся торжественное шествие «Парад Молодоженов – 2018», посвященное семейному празднику Дню семьи, любви и верности», – сказал Негин.

Участниками проекта могут стать как семейные пары со стажем, так и молодожены. Чтобы присоединиться к празднику, необходимо вступить в группу проекта «Парад молодоженов – 2018» по адресу: https://vk.com/parad_molodog. Затем нужно заполнить электронную заявку. Прием продлится до 1 июля включительно.

Также необходимо сделать репост и пригласить друзей на парад. Участвовать в мероприятии можно только в свадебных нарядах.

«Всех гостей праздника ждет море впечатлений, шквал эмоций, выступление приглашенных артистов, сюрпризы, конкурсы, праздничное шествие и шоу-программа. Для участников парада подготовлены подарки от наших партнеров и спонсоров, интерьерная фотосессия и мастер-классы. Пару – победителя ждет главный приз, какой – пока секрет», – отметил Негин.