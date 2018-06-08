РИАМО - 8 июн. В Подмосковье дали старт конкурсу среди архитекторов на разработку лучших дизайн-проектов трех домов культуры - в Электростали, в Пушкинском районе и в городском округе Орехово-Зуево, сообщила в пятницу журналистам министр культуры Московской области Оксана Косарева.

По ее словам, на следующие пять лет, с 2019 по 2023 год, планируется отремонтировать более 30 домов культуры, благоустроить и реконструировать – шесть ДК.

«Мы хотели бы, чтобы они были красивыми, чтобы они были интересными для наших жителей и отвечали всем современным требованиям. Для того, чтобы эту работу систематизировать, родилась такая идея - провести конкурс среди архитекторов на разработку дизайна-проекта пространств культурно-досуговых учреждений», - сказала Косарева.

Она отметила, что в Подмосковье с большим успехом были реализованы дизайн-проекты для библиотек, которые вдохновили на такой конкурс для ДК.

«Мы выбрали три дома культуры, которые включаются в программу. Это культурный центр на 760 мест «Октябрь» в городе Электросталь, дом культуры «Правдинский» на 450 мест, который расположен в Пушкинском районе, и маленький дом культуры «На площади Пушкина» на 350 мест в городском округе Орехово-Зуево», - добавила министр.

По ее словам, эти ДК были выбраны потому, что они представляют разные категории, отличаются по площади и объему работ.

«Подготовлено техническое задания на три разных вида ДК. Мы рассчитываем на достаточно большой запрос у архитектурных команд на работу в этом конкурсе, соответственно, каждый должен представить разные варианты по трем типам домов культуры, в результате мы получим девять решений по домам культуры», - сказал главный архитектор Московской области Михаил Хайкин.

Он отметил, что проекты должны быть комфортными, эстетически привлекательными и экономически эффективными.

«Очень важно, чтобы каждое здание имело свою идентичность, но мы в техзадании обязательно оставили условие, чтобы был разработан единый бренд и какие-то детали, которые будут прослеживаться впоследствии во всех домах культуры Московской области, но каждое здание требует индивидуального подхода», - добавил Хайкин.

По его словам, первый этап конкурса - прием заявок - пройдет с 8 по 28 июня. С 29 по 3 июля жюри будет отбирать команды, а 4 июля объявят шорт-лист финалистов. С 5 июля по 18 августа финалисты разработают конкурсные предложения, с 19 по 24 августа – пройдет техническая экспертиза конкурсных предложений и итоговое заседание жюри, а 27 августа объявят победителей.