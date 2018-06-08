РИАМО – 8 июн. Заслуженный артист России Игорь Лях, сыгравший Леньку в фильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби», скончался в возрасте 55 лет, пишет Газета.ru.

О смерти актера сообщила у себя на странице в Facebook актриса Московского академического театра сатиры Лариса Бравицкая.

«Сегодня ночью ушел из жизни мой однокурсник Игорь Лях... Игоречек, Ляшек, я тебя запомню таким. Светлая память», – написала Бравицкая.

Лях родился 16 августа 1962 года, в 1983 году он окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина. Почти сразу после выпуска получил роль Леньки — сына главных героев Василия и Надежды в картине «Любовь и голуби».

Позже снялся более чем в десятке фильмов, играл в театре, преподавал актерское мастерство в училище имени М. С. Щепкина. С 2009 года был художественным руководителем курса. Одна из его последних ролей в кино – это образ Деда Мороза в комедии «Елки-3».