РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 июн. Жители подмосковного Красногорска теперь могут сообщить о несанкционированном сбросе мусора через мессенджер «WhatsApp», сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Ежедневно в городском округе фиксируются случаи незаконного сброса отходов. Грузовики и тракторы сбрасывают или пытаются захоронить мусор вдоль дорог, в полях и лесах. Создана специальная комиссия по борьбе с нарушителями, в которую вошли сотрудники администрации горокруга, Госадмтехнадзора, полиции и активные граждане Красногорска.

«Приглашаем инициативных жителей округа помочь в поимке тех, кто уродует природу, вынуждает нас всех тратить силы и средства на устранение несанкционированных свалок и оскорбляет нашу землю! Фиксируйте нарушение, автомобиль и его номер на фото! Присылайте фото и гео-локацию нарушения в «WhatsApp» на номер: 8(999)973-87-61 или оставляйте метки с локацией и фото на интерактивной карте «Зеленый патруль»», – говорится в сообщении.