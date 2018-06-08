Сезон активности клещей в Московском регионе в разгаре. За неделю более 2 тысяч человек в Москве и Подмосковье обратились к медикам с укусами клещей. Корреспондент РИАМО расспросила москвичей и жителей области, которые пострадали от укусов клещей, какие меры защиты принимали и какие последствия имел укус.

Егор, 34 года (Домодедово):

«В прошлый уикенд мы с друзьями пошли в поход с ночевкой в Тверскую область. В принципе я походник с опытом, поэтому оделся соответственно и купил препарат для противоклещевой обработки одежды, даже штаны в носки заправил. А вот голову спреем не побрызгал – нельзя.

Клеща у меня в голове и обнаружил парикмахер через пару дней после похода. Я даже не думал, что укус не чувствуется! Дома жена аккуратно сняла паразита и помазала место укуса зеленкой. Хотя она уговаривала меня сдать клеща на анализ, я решил не заморачиваться. Чувствую себя неплохо, надеюсь, обойдется».

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Григорий, 25 лет (Москва):

«В начале мая мы с женой ездили к друзьям на свадьбу в Дмитров. Был пикник на природе, мы пошли погулять в поле, я нарвал букет цветов…А утром в ванной обнаруживаю у себя в паху клеща! Пулей выскочил и стал выдергивать его пинцетом.

Это была моя роковая ошибка – оторвал ему лапки и тело, а голова осталась внутри.

Пришлось идти к хирургу, он сделал небольшой надрез и удалил остатки клеща. Я не сообразил, что надо бы на анализ его сдать, а врач ничего не сказал. Но вроде пронесло – прошел почти месяц, чувствую себя нормально».

Наталья, 40 лет (Москва):

«Где я поймала клеща, непонятно, ни в лесу, ни в парке не была. Скорее всего, его притащила с улицы моя такса – у нее шерсть обработана каплями против клещей, поэтому кровосос не смог присосаться и «перепрыгнул» на меня.

Обнаружила клеща подмышкой утром перед работой и сразу же побежала в травмпункт, чтобы мне его сняли. С собой специально взяла баночку и отвезла клеща на экспертизу в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве», адрес нашла в интернете. Результат пришел через два дня, слава Богу, клещ оказался чистый».

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Олег, 32 года (Мытищи):

«Начиная с апреля, я уже три раза привозил клещей с дачи в Талдомском районе. Причем два последних раза они присасывались, когда я обрызгался спреем с ног до головы.

Снимаю сам – сначала капаю масло, чтобы клещ начал вылезать из-за недостатка кислорода, а потом аккуратно выкручиваю его с помощью нитки, завязав петлю.

Первого честно отвез на анализ в «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области», в Мытищах у них есть лаборатория. Он оказался не инцефалитным. А двух других просто смыл – чего деньги переводить.

Теперь мы с женой после дачи осматриваем друг друга. Ей повезло – у нее кожа более чувствительная, и она сразу чувствует, если по ней кто-то ползет».

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Максим, 18 лет (Москва):

«Я ходил с клещом две недели. Случайно заметил возле подмышки странную родинку, а это оказался надутый от крови клещ. Я был в шоке и как-то дернул его, и он сам отлепился. Думаю, что словил его на майских праздниках на даче, которая у нас в Можайском районе.

Причем мама сказала, что мы делали противоклещевую обработку участка, но по ходу эти твари мутировали и стандартными химикатами их не возьмешь. После этого случая я не хочу ездить на дачу, не ходить же там закутанным?!».

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Светлана, 30 лет (Москва):

«Клеща я обнаружила на себе после отдыха на Икшинском водохранилище в середине мая. Укус я не почувствовала, но подозреваю, что это произошло, когда я загорала в траве. Он впился мне прямо в живот! Снимала в травмпункте, все было быстро и без боли.

Клеща на анализ не возила, а через три дня у меня подскочила температура под 39 градусов.

Вот тогда-то я запаниковала и сдала анализ на энцефалит и боррелиоз в Центре молекулярной диагностики. Повезло – оказалось, у меня обычный вирус. В следующий обязательно отнесу клеща на анализ и буду осторожнее при выборе места для отдыха».

Елена и Сергей, 50 лет (Орехово-Зуево):

«После поездки к друзьям на шашлыки в Павловский Посад наша овчарка Белла слегла. Она не двигалась и стонала, ее потряхивало. Мы срочно повезли собаку к ветеринару, и он обнаружил впившегося клеща. Кровососа вытащил, а питомца положил под капельницу.

Анализ крови показал, что клещ был переносчиком болезни Лайма.

Мы ужасно переживали, пока наша собака не выздоровела и снова не завиляла хвостом. Отдали за курс лечения 15 тысяч рублей. Теперь перед поездкой на природу обрабатываем ей холку специальными каплями и надеваем ошейник от клещей, а после каждой прогулки тщательно осматриваем. Мы и сами стали пользоваться защитными средствами».

Татьяна, 46 лет (Звенигород):

«В прошлые майские праздники моего сына укусил клещ. Он заметил в районе пупка коричневое пятно. Сначала подумал, что это новая большая родинка, но присмотрелся и увидел лапки. Причем вечером клеща на этом месте не было точно.

Скорее всего, клеща принес в дом наш кот, который любит гулять по улице. Извлекать клеща самостоятельно я не стала, побоялась, что не смогу его вытащить целиком. Был выходной, и мы обратились в фельдшерский пункт села Макарово под Звенигородом. Врач быстро извлек паразита, обработал место укуса перекисью водорода и зеленкой. Хотя за последние несколько лет укусов энцефалитных клещей в его практике не было, он посоветовал нам отнести паразита на экспертизу.

Но на анализ мы клеща не понесли, потому что никаких симптомов, кроме небольшого зуда и дискомфорта после извлечения, сын не ощущал. Наутро небольшая припухлость на пораженном участке спала. Несколько дней мы наблюдали за состоянием, и никаких негативных ощущений не возникло.

Теперь мы всегда берем с собой в лес универсальные средства для защиты от насекомых, а по возвращении проводим тщательный осмотр одежды и вещей, не заходя в дом, в том числе проверяем швы и карманы, где может прицепиться клещ, кота тоже обрабатываем средством от клещей».