РИАМО - 8 июн. Волейбольную коробку размером 20 на 10 метров установят возле стен Московского Кремля в рамках фестиваля «День России. Московское время», который пройдет 11 и 12 июня между площадью Революции и Манежной площадью, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«11 и 12 июня в дни фестиваля «День России. Московское время» здесь пройдет турнир по пляжному волейболу – спорту, который легко поможет почувствовать пляжное настроение даже в весьма прохладном московском июне. На площадке волейбольной коробки размером 20 на 10 метров, засыпанной специальным песком, одновременно могут играть 10 человек», - говорится в сообщении.

Также на этих площадках будут организованы мастер-классы по капоэйре, зумбе, фрисби и другим видам спорта. Спортивные площадки будут работать 11 и 12 июня с 12:00 до 21:00.

Для начинающих игроков будут организованы мастер-классы по пляжному волейболу, а ценители активного образа жизни получат удовольствие от занятий набирающим популярность в России видом спорта футволей (смесь футбола и волейбола), миксом танцев и боевых искусств – капоэйрой и искусством волейбольных трюков. Также здесь пройдут открытые уроки по пляжному теннису.

Любителей пляжного футбола ждут в эти же дни в парке Победы на Поклонной горе. В рамках праздничных мероприятий фестиваля «День России. Московское время» здесь будет установлена футбольная коробка размером 30 на 25 метров.

«Посетители смогут приехать уже готовыми командами (по шесть человек) или подобрать свою команду прямо на празднике, чтобы сразиться в матче», - говорится в сообщении.

Каждый час на площадке будут проходить мастер-классы по пляжному футболу, также там пройдут занятия по латиноамериканской зумбе, игре фрисби, капоэйре и футбольным трюкам.