РИАМО - 8 июн. С 1 июля для перевозки детей нельзя будет использовать автобусы старше 10 лет, новые правила позволят повысить безопасность пассажиров и сократят число недобросовестных перевозчиков, которые не будут закупать новый транспорт и уйдут с рынка, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Соответствующее постановление приняло правительство Российской Федерации. Новые правила не повлияют на стоимость перевозок в Москве.

«Запрет будет вводиться поэтапно – срок зависит от региона и от типа транспортного средства. Например, для автобусов категории М2 (до 5 тонн), которые отправляются или прибывают в Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Московскую область, запрет начнет действовать уже с 1 июля 2018 года, для автобусов категории М3 (масса превышает 5 тонн) – с 1 октября 2018 года», — говорится в сообщении.

В Москве достаточно автобусов, которые соответствуют новым требованиям. Городские школы, детские центры, летние лагеря могут заказывать безопасный транспорт у ГУП «Мосгортранс» и частных перевозчиков, которые давно оказывают подобные услуги, используя современный транспорт.

«Сегодня на городские маршруты московские перевозчики выводят только новый транспорт, средний возраст столичного автобуса составляет 4,5 года. Мы поддерживаем изменение в законодательстве – большинство стран Европы и Америки уже давно перешли на подобные нормы. В Москве большое количество автобусов младше 10 лет, и цены на перевозку детей не изменятся. Такие требования позволят сделать групповые перевозки детей более безопасными. Часто причиной аварии становятся неисправности, а чем старше автобус, тем выше вероятность, что у него что-то выйдет из строя», — добавляется в сообщении.

В других регионах ограничение вступит в силу позднее – с 1 апреля 2019 года для автобусов категории М2 и с 1 октября 2019 года для категории М3.