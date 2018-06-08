РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июн. Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поздравил социальных работников с профессиональным праздником и пожелал им здоровья, успехов в работе, счастья и благополучия, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Он напомнил, что 8 июня профессиональный праздник отмечают социальные работники – специалисты, которые выбрали нелегкий и благородный путь - помогать людям. Они ежедневно оказывают помощь и поддержку ветеранам, пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям, детям.

«Выражаю всем социальным работникам глубокую благодарность и желаю доброго здоровья, успехов в работе, счастья и благополучия!» – сказал Фетисов.

По его словам, именно социальные работники находят индивидуальный подход к каждому, возвращают людям веру в себя, дают им возможность ощутить общественную значимость, дарят надежду и веру в будущее.

День социального работника отмечается в России ежегодно 8 июня, начиная с 2000 года.