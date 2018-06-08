РИАМО - 8 июн. Россельхознадзор выявил более 3,5 тонн запрещенных к ввозу орехов, яблок, томатов и сыров, хранившихся в оптово-розничном центре «Фуд Сити» на территории новой Москвы, найденные продукты были уничтожены, говорится в сообщении управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В рамках мероприятий по недопущению ввоза в страну запрещенных товаров 7 июня управление Федеральной службы безопасности России по Москве и Московской области и управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям провели совместное проверочное мероприятие на территории оптово-розничного продовольственного центра «Фуд Сити» (Москва, 22 километр Калужского шоссе).

«В результате проверки обнаружена растительная продукция, происхождением Украина и Республика Польша: орехи грецкие – 1, 43 тонны, яблоки – 0,92 тонны, томаты – 1,16 тонны, а также продукция животного происхождения – 56 килограммов сыров производства стран-членов Евросоюза. Продукция, запрещенная к ввозу на территорию РФ, изъята из обращения и уничтожена механическим способом на технической площадке оптово-розничного продовольственного центра «Фуд Сити»», – говорится в сообщении.

США и ряд других стран ввели санкции в отношении России в 2014 году. В том же году президент России Владимир Путин издал указ о запрете ввоза некоторых видов продукции на основании закона о специальных экономических мерах, который позволяет реагировать на недружественные действия иностранных государств.