РИАМО - 8 июн. Для улучшения транспортной доступности садовых товариществ в Подмосковье специалисты в Москве разработают специальную программу, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента развития новых территорий.

«Между правительствами Москвы и Московской области подписано соглашение, которое регулирует взаимодействие наших регионов в сфере социального, инфраструктурного и транспортного обеспечения некоммерческих садоводческих, дачных, огороднических объединений граждан. Московские и подмосковные дачники предложили прежде всего заняться улучшением транспортной доступности к их СНТ», - сказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Он напомнил, что на эти цели в течение 2018-2020 годов Москва из своего бюджета выделит 3,3 миллиарда рублей, причем, первый миллиард – уже в текущем году.

По словам руководителя департамента, эти средства будут использованы на строительство, ремонт или реконструкцию дорог, связывающих СНТ с крупными автодорогами Подмосковья. Во-первых, это в перспективе улучшит транспортную доступность для тех, кто пользуется личным транспортом, а, во-вторых, во многих местах позволит расширить маршрутную сеть автобусов.

«Программа будет создаваться совместными усилиями Москвы и Московской области с учетом обращений и предложений дачников и садоводов», - подчеркнул Жидкин.

Всего на территории Московской области насчитывается более 11 тысяч садоводческих некоммерческих объединений, в которых более 580 тысяч участков принадлежат жителям Москвы.